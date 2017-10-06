В Вязниковском районе восстановили обрушившийся надземный пешеходный переход

На автодороге М-7 «Волга» в Вязниковском районе в максимально короткие сроки федеральные дорожники восстановили надземный пешеходный переход, который обрушился в результате ДТП 6 августа.

Было полностью заменено пролетное строение, светопрозрачное ограждение из поликарбоната и освещение на пешеходной части перехода. Опорные части конструкции, фундаменты и лестничные сходы в результате обрушения пешеходного перехода не пострадали и замены не потребовали.

Со 2 октября надземный пешеходный переход на 305 км автодороги М-7 «Волга» доступен для пешеходов.

Автор: Владимирская служба новостей