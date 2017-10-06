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Новости
06.10.2017 14:41

В Вязниковском районе восстановили обрушившийся надземный пешеходный переход
На автодороге М-7 «Волга» в Вязниковском районе в максимально короткие сроки федеральные дорожники восстановили надземный пешеходный переход, который обрушился в результате ДТП 6 августа.
Было полностью заменено пролетное строение, светопрозрачное ограждение из поликарбоната и освещение на пешеходной части перехода. Опорные части конструкции, фундаменты и лестничные сходы в результате обрушения пешеходного перехода не пострадали и замены не потребовали. 
Со 2 октября надземный пешеходный переход на 305 км автодороги М-7 «Волга» доступен для пешеходов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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