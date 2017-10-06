Создан оперативный штаб по устранению последствий аварии в Покрове

Во Владимирской области создан оперативный штаб по устранению последствий катастрофы на железнодорожном переезде в городе Покрове. Соответствующее распоряжение подписала Губернатор Светлана Орлова.

Его задача – устранение последствий столкновения пассажирского поезда №60 с автобусом на железнодорожном переезде на 108 км железнодорожного участка Москва – Петушки (г. Покров).

Оперативный штаб создан в соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в соответствии с постановлением Губернатора №190 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области».

Возглавил оперативный штаб заместитель Губернатора, руководитель аппарата Александр Лобаков.

В настоящий момент заседание штаба проходит в здании администрации города Покрова под руководством главы 33-го региона Светланы Орловой.

В заседании штаба также принимают участие заместитель Губернатора, руководитель аппарата Александр Лобаков, вице-губернаторы Михаил Колков и Ренат Чагаев, директора департаментов здравоохранения, административных органов и общественной безопасности, транспорта и дорожного хозяйства Александр Кирюхин, Андрей Новиков и Александр Романенко, председатель комитета общественных связей и СМИ Рита Шляхова, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Владимир Белозёров, глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий, его первый заместитель Александр Курбатов, а также представители силовых структур.

Светлана Орлова особо поблагодарила муниципальное руководство и лично Александра Курбатова, а также сотрудников скорой помощи и МЧС за оперативную работу и своевременное оказание пострадавшим необходимой помощи.

Автор: Владимирская служба новостей