Осужден еще один «черный риелтор»

Осуждена еще одна участница преступной группы так называемых «черных риелторов». Приговор вынесли Алле Долговой. Она подыскивала «неблагополучные» квартиры, размещала объявления, показывала жилье покупателям и подыскивала квартиры продавцам.

Судом Долговой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, другим членам ОПГ приговор вынесли неделю назад. Двое получили 19 лет лишения свободы, еще один приговорен к 22 годам лишения свободы. На счету «черных риелторов» 7 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе два убийства, совершенных в Муроме.

Автор: Владимирская служба новостей