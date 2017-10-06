« назад
06.10.2017 13:30
Осужден еще один «черный риелтор»
Осуждена еще одна участница преступной группы так называемых «черных риелторов». Приговор вынесли Алле Долговой. Она подыскивала «неблагополучные» квартиры, размещала объявления, показывала жилье покупателям и подыскивала квартиры продавцам.
Судом Долговой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, другим членам ОПГ приговор вынесли неделю назад. Двое получили 19 лет лишения свободы, еще один приговорен к 22 годам лишения свободы. На счету «черных риелторов» 7 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе два убийства, совершенных в Муроме.
Автор: Владимирская служба новостей