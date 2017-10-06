По факту происшествия в Покрове возбуждено уголовное дело

По факту происшествия в Покрове возбуждено уголовное дело. Разбирательство открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас в ДК города Покрова развёрнут пункт временного размещения. В настоящее время в нём находятся пассажиры автобуса, которые не получили травм - они выбежали из заглохшей машины и пытались столкнуть ее с путей. В Москве сообщили, что готовы принять пострадавших в аварии. В НИИ неотложной детской хирургии заявили, что в течение ближайших часов будет принято решение о перевозке раненых детей на лечение в столицы. Медики выясняют, можно ли транспортировать подростков, не ухудшится ли от этого их состояние.

Автор: Владимирская служба новостей