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Новости
06.10.2017 12:34

По факту происшествия в Покрове возбуждено уголовное дело
По факту происшествия в Покрове возбуждено уголовное дело. Разбирательство открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
Сейчас в ДК города Покрова развёрнут пункт временного размещения. В настоящее время в нём находятся пассажиры автобуса, которые не получили травм - они выбежали из заглохшей машины и пытались столкнуть ее с путей. В Москве сообщили, что готовы принять пострадавших в аварии. В НИИ неотложной детской хирургии заявили, что в течение ближайших часов будет принято решение о перевозке раненых детей на лечение в столицы. Медики выясняют, можно ли транспортировать подростков, не ухудшится ли от этого их состояние.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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