Новые подробности аварии с автобусом в Покрове

Новые подробности аварии с автобусом в Покрове. Выяснилось, что водитель изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС, опасаясь проверки: транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров. По данным «Интерфакса», пассажирская машина следовала из Подмосковья в Казахстан. Автобус заехал на железнодорожный переезд и заглох. Людям, которые вышли из автобуса, чтобы подтолкнуть его, удалось спастись. Затем в автобус врезался поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Погибли, по разным данным, от 16 до 21 человека, в том числе шестилетний ребенок. Все они в момент столкновения спали. В больнице остаются пять человек, двое из них - дети. Они в крайне тяжелом состоянии. Известно, что в салоне находились 55 граждан Узбекистана и два водителя — оба из Казахстана, один из них погиб. Выживший шофер рассказал, что автобус не смогли завести из-за слабого аккумулятора. По его словам, это первая поломка за все время эксплуатации этой машины. Автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю из Казахстана. Расследованием причин ЧП уже занялись власти региона и федеральные министерства.

Автор: Владимирская служба новостей