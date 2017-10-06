Светлана Орлова: "Пострадавшим в ДТП в Покрове будет оказана необходимая помощь"

В данный момент Губернатор Владимирской области Светлана Орлова находится на месте трагедии, которая произошла рано утром на железнодорожном переезде в городе Покрове.

Напомним, глава 33-го региона сразу взяла под личный контроль ситуацию с аварией, в результате которой рано утром 6 октября произошло столкновение автобуса с номерами республики Казахстан и пассажирского поезда, следующего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

На месте ДТП также находятся заместитель Губернатора, руководитель аппарата Александр Лобаков, вице-губернаторы Михаил Колков и Ренат Чагаев, а также работают профильные структурные подразделения администрации области во главе с директором департамента здравоохранения Александром Кирюхиным, директором департамента административных органов и общественной безопасности Андреем Новиковым и директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Александром Романенко.

По факту трагедии Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

Светлана Орлова посетила место происшествия, а также проинспектировала пункт временного размещения, который развернут в Доме культуры города Покрова. Здесь размещены 37 пассажиров автобуса, пострадавшего в ДТП. Из них один – гражданин Казахстана, остальные – граждане Узбекистана, которые еще недавно работали в Егорьевском районе Московской области.

В Доме культуры для них созданы все условия: организованы питание, связь с родственниками, необходимая медпомощь. Нуждающимся роздана теплая одежда, работают психологи ГУ МЧС России по Владимирской области.

Светлана Орлова заверила пострадавших, что власть примет все меры по их скорейшему возвращению домой: « Это тяжелая трагедия. Но мы вас не бросим – поможем!».

Уже известно, что Правительство Узбекистана готово направить за своими соотечественниками борт.

Глава 33-го региона также дала поручение своему заместителю Александру Лобакову совместно с местными властями организовать размещение людей в гостиницах на время ведения следственных действий.

На данный момент двое пострадавших детей – предположительно 2-х и 3-х лет – доставлены в Областную клиническую больницу. Врачи диагностируют у них контузию внутренних органов и черепно-мозговые травмы. «Для спасения их жизней будет сделано все необходимое», - заверил Александр Кирюхин.

Светлана Орлова также посетила Петушинскую центральную районную больницу, где пообщалась с доставленным туда пострадавшим гражданином Узбекистана Миржоном Латиповым.

«Все службы сработали четко и оперативно. Была оказана и продолжает оказываться вся необходимая помощь. Сейчас надо дождаться выводов следствия. В этой трагедии нужно разобраться, чтобы ничего подобного больше не повторилось», - подчеркнула Губернатор.

По поручению главы 33-го региона создан оперативный штаб, который возглавил заместитель Губернатора, руководитель аппарата Александр Лобаков. Заседание штаба назначено на 12 часов дня и пройдет в здании администрации города Покрова.

Автор: Владимирская служба новостей