Причиной ДТП в Покрове стала поломка автобуса

В управлении МВД по Владимирской области уточнили причину аварии с автобусом на переезде: машина сломалась на путях, из-за чего и попала под поезд. Скорее всего, у автобуса заглох двигатель. Ранее в полиции предполагали, что виновником трагедии мог стать водитель автобуса, нарушивший правила дорожного движения и выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Оказалось, что это не так. Он ничего не нарушал. Некоторые пассажиры выбежали из салона и пытались вытолкнуть машину с путей. Но не смогли. Как говорят в РЖД, машинист поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород видел автобус - применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать сильного удара.

В списке жертв 16-ть человек. Среди них один ребенок. Еще пять человек госпитализированы, двое детей находятся в реанимации.

На место ДТП выехала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Уже известно, что в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и 2 водителя – граждане Казахстана. Один из них погиб. Движение на месте ЧП открыто как по автомобильной дороге, так и по железнодорожным путям. Сейчас следователи выясняют, почему автобус оказался в этом районе, а не ехал по федеральной трассе.