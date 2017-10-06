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Новости
06.10.2017 10:05

В ДТП погибли трое взрослых и один ребенок
Четыре человека погибли в ДТП, которое произошло сегодня в Александровском районе. На участке автодороги М-8 «Холмогоры» легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом «Тонар». После столкновения машины загорелись. После ликвидации возгорания, в салоне легковушки были обнаружены тела троих взрослых человек и одного ребенка, предположительно 5-6 лет. Большегруз «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом «Тонар» выгорел частично, водитель  жив.Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства ДТП. По данному факту назначено проведение проверки. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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