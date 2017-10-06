Поезд столкнулся с автобусом. Погибли 19 человек

Крупное ДТП произошло сегодня ночью в Покрове. Там столкнулись пассажирский автобус, который направлялся из Казахстана в Москву и поезд Петербург — Нижний Новгород. В салоне в момент ДТП находились более полусотни человек. Автобус заглох прямо на путях. После столкновения состав протащил его несколько метров. Много погибших и пострадавших, среди них дети. По уточненным данным Минздрава Владимирской области, в ДТП погибли 19 человек. Водитель автобуса погиб. По данным городских властей, все погибшие — граждане Узбекистана. Есть пострадавшие и в локомотивной бригаде. Пятеро пострадавших пассажиров автобуса доставлены в местную больницу, трое из них дети, четверо транспортированы в областную, они в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и следователи. Автобус все еще не убрали с железнодорожных путей. Пассажиры поезда пока остаются в вагонах.

В связи с аварией МЧС открыло горячую линию. По телефонам 8-4922-39-99-99, 8-4922-40-61-32 можно получить интересующую информацию. Родственникам погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Автор: Владимирская служба новостей