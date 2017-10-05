Владимирские волонтеры отправятся на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

В предстоящую субботу владимирские волонтеры отправятся в Сочи, где пройдет главное мировое молодёжное событие года - XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Ожидается, что в нем примет участие до 25 тысяч человек: до 15 тысяч представителей регионов России и до 10 тысяч граждан иностранных государств.

Во владимирскую делегацию включены 30 человек, которые успешно прошли конкурсные отборы, собеседования и системы обучения. Ребята станут частью огромной команды «Волонтеров мира», которая принимает участие в организации и проведении фестиваля. Волонтеры будут задействованы в организации системы логистики и питания, в обслуживании мероприятий и церемоний, в обеспечении работы СМИ, в сопровождении делегаций.

Автор: Владимирская служба новостей