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Новости
05.10.2017 15:14

Владимирские волонтеры отправятся на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
В предстоящую субботу владимирские волонтеры отправятся в Сочи, где пройдет главное мировое молодёжное событие года - XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Ожидается, что в нем примет участие до 25 тысяч человек: до 15 тысяч представителей регионов России и до 10 тысяч граждан иностранных государств.
Во владимирскую делегацию включены 30 человек, которые успешно прошли конкурсные отборы, собеседования и системы обучения. Ребята станут частью огромной команды «Волонтеров мира», которая принимает участие в организации и проведении фестиваля. Волонтеры будут задействованы в организации системы логистики и питания, в обслуживании мероприятий и церемоний, в обеспечении работы СМИ, в сопровождении делегаций.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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