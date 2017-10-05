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Новости
05.10.2017 13:31

Во Владимирской области перед судом предстанут «дачные» воры
Во Владимирской области перед судом предстанут «дачные» воры. По данным следствия, в Судогодском районе 45-летний мужчина неоднократно проникал в дачные дома, откуда похищал бытовую технику, посуду и столовые приборы. На счету преступника — порядка 6 краж. 
А в Александровском районе вором оказался 52-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Летом этого года мужчина похитил из двух дачных домов электроинструмент, телевизор, велосипед и два сноуборда на общую сумму более 300 тысяч рублей.
В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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