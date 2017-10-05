Во Владимирской области перед судом предстанут «дачные» воры

Во Владимирской области перед судом предстанут «дачные» воры. По данным следствия, в Судогодском районе 45-летний мужчина неоднократно проникал в дачные дома, откуда похищал бытовую технику, посуду и столовые приборы. На счету преступника — порядка 6 краж.

А в Александровском районе вором оказался 52-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Летом этого года мужчина похитил из двух дачных домов электроинструмент, телевизор, велосипед и два сноуборда на общую сумму более 300 тысяч рублей.

В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела.





Автор: Владимирская служба новостей