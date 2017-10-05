Во Мстерском детдоме хранились просроченные лекарства

Во Мстерском детском доме Вязниковского района хранились просроченные лекарства. В ходе проверки были найдены медицинские препараты с истекшим сроком годности: «Вак полио» (годен до 12.2016), «Эритромицин» (годен до 07.17), «АЦЦ гранулы в пакетиках» (годен до 06.2017), «Сульфацил-натрий, капли глазные» (годен до 06.2017), «Макропен» (годен до 03.2017), «Активированный уголь» (годен до 01.2017).

Кроме того, хранились лекарственные препараты в холодильнике при температуре 2°С, тогда как «Синафлан», например, должен храниться при температуре от 12°С до 15°С, а «Линимент бальзамический (по Вишневскому)» - от 8 до 15°С.

В отношении и.о. директора детского дома возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей