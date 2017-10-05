В больницы Владимирской области пришло 113 молодых врачей

В больницы и поликлиники Владимирской области пришло 113 молодых врачей. Таковы итоги 2017 года. Среди выпускников медицинских вузов врачи широкого спектра специализаций, в том числе специалисты терапевтической и педиатрической служб. Так, после окончания интернатуры в медицинские учреждения трудоустроилось 70 докторов, после ординатуры – 17, а в первичное звено пришло 26 специалистов с высшим медицинским образованием.

Десять молодых терапевтов теперь трудятся в Городской больнице №4 г. Владимира, Городской клинической больнице №5 г. Владимира, Центральной городской больнице г. Коврова, Ковровской районной больнице, Гусь-Хрустальной центральной городской больнице, а также Кольчугинской, Меленковской и Судогодской районных больницах.

Кроме того, в детское здравоохранение пришло 11 педиатров. Кадровый состав обновился в Областной детской клинической больнице, в Детской городской поликлинике №1 г. Владимира, в Городской больнице №4 г. Владимира, в Детской больнице округа Муром, в Детской городской больнице г. Гусь-Хрустальный, в Собинской и Камешковской районных больницах.

Пять молодых врачей-стоматологов трудоустроились в три стоматологические поликлиники областного центра и в Александровскую стоматологическую поликлинику.

Что касается выпускников интернатуры и ординатуры, то больше всего узких специалистов пришло в Областную клиническую больницу (13), в Городскую больницу №4 г. Владимира (11), в Городскую клиническую больницу №5 г. Владимира (9), в Центральную городскую больницу г. Коврова (8), в Областную детскую клиническую больницу (7), в Гусь-Хрустальную центральную городскую больницу (7) и т.д.

Среди узких специалистов – хирурги, урологи, оториноларингологи, психиатры, эндокринологи, патологоанатомы, инфекционисты, рентгенологи, нейрохирург и специалисты других профилей.

Автор: Владимирская служба новостей