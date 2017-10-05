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Новости
05.10.2017 12:29

ДТП с участием автобуса произошло в Вязниковском районе
ДТП с участием автобуса произошло накануне в Вязниковском районе. По данным ГИБДД, ПАЗик, в котором находилось 24 человека, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю. Травмы получили пятеро человек: трое — пассажиры автобуса и двое — из легковушки. У пострадавших — переломы разной степени тяжести и ушибы. Трое были доставлены в больницу. 
А во Владимире в районе Спортивного переулка неизвестный водитель сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. У пострадавшей — ушиб бедра.  Виновник с места ДТП скрылся. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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