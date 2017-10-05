Школа № 36 Владимира попала в топ-500 – лучших школ страны

Средняя школа № 36 Владимира попала в топ-500 – лучших школ страны.

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в минувшем учебном году.

Критериями, на основе которых формируются рейтинги "Топ-500" лучших школ страны являются результаты ОГЭ и Всероссийской олимпиады школьников.

На этапе разработки критериев были обработаны данные около 40 тысяч общеобразовательных организаций, учащиеся которых сдавали ОГЭ в 2017 году. На этапе формирования упорядоченного списка общеобразовательных организаций произведен расчет рейтинга для 7418 из числа школ, имеющих хотя бы одного призера или победителя регионального или заключительного этапа ВсОШ.

Отметим, что 36-я владимирская школа уверенно держит планку лидера, не раз становилась победителем конкурсов различных уровней. Буквально недавно она стала победителем областного конкурса общеобразовательных учреждений, которые активно внедряют инновационные образовательные программы.

Кроме того, в минувшем учебном году 36-я школа стала самой «богатой» на победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Учащаяся 9 «А» класса Кошелева Полина одержала победу на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Ее одноклассница - Плотникова Анастасия стала победителем регионального этапа по физике. А Якушева Елизавета - учащаяся 10 «Б» стала лучшей на региональном этапе по биологии. На муниципальном этапе 15 учащихся 36-й школы одержали победу и 90 ребят стали призерами.

Автор: Владимирская служба новостей