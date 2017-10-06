Лидия Смолина примет участие в Петербургском международном газовом форуме

Первый замгубернатора Лидия Смолина сегодня примет участие в Петербургском международном газовом форуме, который проводится в рамках Всероссийской энергетической недели 2017. Она станет участницей семинара-совещания, посвященного актуальным вопросам газоснабжения социально значимых категорий потребителей.

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Он стал единой отраслевой коммуникационной бизнес-площадкой международного уровня в России по энергетической тематике. На его полях обсуждаются перспективы развития нефтяной, газовой, угольной отраслей экономики и нефтехимической промышленности.

В рамках Российской энергетической недели проходит целый ряд знаковых событий. Среди них Международный саммит мэров, второй день VI Саммита «Глобальная энергия — 2017» в Москве, презентация Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» и подведение итогов IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017.

Автор: Владимирская служба новостей