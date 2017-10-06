6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
06.10.2017 08:51

«Владимир Севостьянов. Живопись»
Сегодня в 16.00 в Центре изобразительного искусства Владимира состоится открытие юбилейной выставки «Владимир Севостьянов. Живопись», приуроченной к 65-летию мастера. Заслуженный художник России представит более 170 своих работ за последние 5 лет творчества. 
Разнообразны жанры, в которых работает мастер - натюрморт, пейзаж, портрет. Его работы украшают залы Государственного Русского музея, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Московского музея современного искусства, Ярославского художественного музея, Музея-усадьбы «Архангельское», Института графики (Калифорния), Эрлангенского городского музея.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт