«Владимир Севостьянов. Живопись»

Сегодня в 16.00 в Центре изобразительного искусства Владимира состоится открытие юбилейной выставки «Владимир Севостьянов. Живопись», приуроченной к 65-летию мастера. Заслуженный художник России представит более 170 своих работ за последние 5 лет творчества.

Разнообразны жанры, в которых работает мастер - натюрморт, пейзаж, портрет. Его работы украшают залы Государственного Русского музея, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Московского музея современного искусства, Ярославского художественного музея, Музея-усадьбы «Архангельское», Института графики (Калифорния), Эрлангенского городского музея.

Автор: Владимирская служба новостей