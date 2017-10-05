Владимирские полицейские сняли с поезда пьяного дебошира

С поезда «Санкт Петербург – Ижевск» владимирские полицейские сняли пьяного дебошира. 40-летний мужчина во время пути распивал спиртные напитки, мешал другим пассажирам и работе поездной бригады, нецензурно выражался и приставал к попутчикам.

В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысяч или административный арест на срок до 15 суток.

Автор: Владимирская служба новостей