Светлана Орлова: «Россия – один из серьёзнейших игроков на энергетическом рынке»

В Москве под председательством Президента России Владимира Путина состоялось пленарное заседание первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». В мероприятии приняла участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Напомним, Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики стартовал 3 октября одновременно в Москве и Санкт-Петербурге и продлится до 7 октября. В нём принимают участие более 8 тысяч представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодёжи, а также делегации более чем из 70 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии.

Как отметил в своём приветствии к участникам форума Президент России Владимир Путин, на повестку дня вынесены актуальные, определяющие вопросы, в том числе о том, какие приоритетные задачи предстоит решить для обеспечения надёжного энергоснабжения в каждой стране мира и на этой основе повысить конкурентоспособность национальных экономик, улучшив качество жизни миллионов людей.





«Россия сегодня выполняет все международные договорённости о добыче нефти, газа, углеводородов. Сегодня все эксперты отметили, что Россия, во главе которой стоит Владимир Владимирович Путин, – один из серьёзнейших игроков на энергетическом рынке. Все обсуждаемые на форуме вопросы важны и для Владимирской области, - уверена Светлана Орлова. - Много говорилось о «зелёной экономике», которую мы активно пропагандируем. В нашем регионе в этом году впервые прошёл большой экологический форум, было показано много современных технологий, применяемых в том числе в сфере энергетики. В ходе пленарного заседания глава государства не раз сказал, что видит газомоторный транспорт автомобилями будущего. Эта тема тоже нам близка, потому что Владимирская область одной из первых стала развивать и внедрять эти технологии. В декабре в нашем регионе планируется сдать завод, где будут производиться автобусы на газомоторном топливе и электромобили».





Губернатор подчеркнула: по оценкам экспертов, потребление энергии ежегодно будет расти, и через 20 лет человечеству потребуется уже на 30 процентов больше энергии. Так, за последний год только во Владимирской области на 4 процента выросло потребление электроэнергии.





«Все сошлись во мнении, что энергетические ресурсы должны быть возобновляемыми, необходимо активнее внедрять энергоэффективные технологии, например, солнечные батареи, – рассказала Светлана Орлова . – Во Владимирской области несколько городов в прямом смысле слова стали светлее благодаря тысячам установленных современных энергоэффективных светильников».

Автор: Владимирская служба новостей