Владимирскую область и Фонд содействия реформированию ЖКХ связывают прочные отношения

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в открытом заседании наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ. Мероприятие прошло в Москве в рамках первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Модератором заседания выступил председатель наблюдательного совета этой государственной корпорации Сергей Степашин. Ключевыми вопросами мероприятия стали подведение итогов деятельности Фонда, улучшение инвестиционного климата отрасли и привлечение частного капитала.

Следует отметить, что у Владимирской области сложились с Фондом содействия реформированию ЖКХ прочные деловые отношения. С 2008 по 2015 год на капитальный ремонт многоквартирных домов 33-го региона Фонд предоставил более 2,7 млрд. рублей.

Регион получал финансовую поддержку Фонда содействия реформированию ЖКХ и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры. В период с 2013 по 2015 годы был реализован проект модернизации теплоснабжения в Юрьеве-Польском, участником которого являлось ОАО «Владимирские коммунальные системы», с привлечением долгосрочного кредита в размере 105,9 млн. рублей. Средства Фонда составили 1,8 млн. рублей. В рамках этой программы было построено 2 блочно-модульные котельные и проведена реконструкция 1,8 км тепловых сетей.

Кроме того, в 2016 году Владимирская область первой в России получила от Фонда средства на строительство котельной в Киржаче в сумме 25,39 млн. рублей. А в 2017 году Правлением Фонда было принято решение о предоставлении финансовой поддержки на реализацию проектов модернизации системы теплоснабжения Камешково и Суздаля в размере 54 млн. рублей и 39 млн. рублей соответственно.

Следует отметить, что обязательным условием получения средств Фонда является заключение концессионного соглашения. Во Владимирской области заключено 26 таких соглашений.

Между тем, срок деятельности корпорации подходит к завершению, хотя её работа далеко не завершена - в этом мнении были едины все участники заседания. Собравшиеся выразили надежду, что Президент России подпишет законопроект о продлении срока работы Фонда.

В случае положительного решения, Владимирская область рассчитывает на поддержку в деле расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2012 года. Напомним, всего в программу включено 283 дома общей площадью 106,6 тыс. кв. м.

Автор: Владимирская служба новостей