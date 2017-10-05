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Новости
05.10.2017 10:04

Любовь Толкачева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
Старший тренер-преподаватель Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 5 по художественной гимнастике Любовь Толкачева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Она отмечена этой высокой государственной наградой за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Указ № 436 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписан Президентом России В.В.Путиным 25 сентября 2017 года.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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