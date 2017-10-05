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Новости
05.10.2017 09:56

На Владимирском спуске опрокинулся «КамАЗ»
Накануне на Владимирском спуске областного центра опрокинулся «КамАЗ» с грунтом. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением, в итоге машина повалилась на бок, снесла ограждение тротуара и фонарный столб. Водитель не пострадал. По словам очевидцев, грузовик едва не упал на стоявший около дороги дом. Сообщается, что администрация Владимира намерена взыскать с виновника аварии средства на приведение в порядок разрушенного тротуара и поваленного столба. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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