В департаменте сельского хозяйства - новый руководитель

С 3 октября департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области возглавляет Константин Демидов. Прежний руководитель департамента Евгений Вишневский освобожден от должности по его инициативе. Соответствующие распоряжения подписала Губернатор Светлана Орлова.

Константин Борисович Демидов закончил Московскую сельскохозяйственную академию им.К.А.Тимирязева по специальности «агрономия». Трудовую деятельность начал в 1996 году агрономом-семеноводом Куриловского сельскохозяйственного управления Мосэнергостроя в Собинском районе. В 2005 - 2011 годах был начальником управления сельского хозяйства администрации Собинского района. В администрации Владимирской области работает с 2011 года в департаменте сельского хозяйства и продовольствия. Перед назначением на новую должность Константин Демидов был первым заместителем директора этого департамента.





Автор: Владимирская служба новостей