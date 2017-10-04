6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
04.10.2017 15:16

В департаменте сельского хозяйства - новый руководитель
С 3 октября департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области возглавляет Константин Демидов. Прежний руководитель департамента Евгений Вишневский освобожден от должности по его инициативе. Соответствующие распоряжения подписала Губернатор Светлана Орлова.
Константин Борисович Демидов закончил Московскую сельскохозяйственную академию им.К.А.Тимирязева по специальности «агрономия». Трудовую деятельность начал в 1996 году агрономом-семеноводом Куриловского сельскохозяйственного управления Мосэнергостроя в Собинском районе. В 2005 - 2011 годах был начальником управления сельского хозяйства администрации Собинского района. В администрации Владимирской области работает с 2011 года в департаменте сельского хозяйства и продовольствия. Перед назначением на новую должность Константин Демидов был первым заместителем директора этого департамента.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт