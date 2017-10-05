Во Владимире стартует Всероссийский фестиваль русского народного танца

Сегодня во Владимире стартует Всероссийский фестиваль русского народного танца «По всей России водят хороводы». В нем примут участие 19 ансамблей из Вологодской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Самарской, Тверской и Челябинской областей. Владимирскую область представят камерный балет «Гестус», народный молодежный ансамбль танца «Звоны», образцовые коллективы «Хрустальные грани» и «ЧАС ПИК» из Камешковского района.

В программе фестиваля: конкурсные и показательные выступления, творческая лаборатория для руководителей коллективов; обсуждение программ, встречи с ведущими деятелями хореографического искусства России и гала-концерт.

Автор: Владимирская служба новостей