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Новости
05.10.2017 08:16

Во Владимире стартует Всероссийский фестиваль русского народного танца
Сегодня во Владимире стартует Всероссийский фестиваль русского народного танца «По всей России водят хороводы». В нем примут участие 19 ансамблей из Вологодской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Самарской, Тверской и Челябинской областей. Владимирскую область представят камерный балет «Гестус», народный молодежный ансамбль танца «Звоны», образцовые коллективы «Хрустальные грани» и «ЧАС ПИК» из Камешковского района.
В программе фестиваля: конкурсные и показательные выступления, творческая лаборатория для руководителей коллективов; обсуждение программ, встречи с ведущими деятелями хореографического искусства России и гала-концерт.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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