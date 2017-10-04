В Вязниках у старинного дуба открыли площадку для отдыха

Ещё одну благоустроенную зону для отдыха горожан торжественно открыли в Вязниках. Обустройство территории рядом со старинным дубом, которому более 300 лет, было выполнено в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», которую Президент России Владимир Путин назвал приоритетной. Рядом с деревом появилась вымощенная плиткой площадка и новое ограждение. Под дубом читает книги Кот учёный, а само дерево украсила «златая цепь».

Всего в 2017 году по программе в Вязниках обустраиваются 6 мест массового отдыха, которые во многом считаются визитными карточками города. В рамках мероприятия активисты, принимающие активное участие в благоустройстве, были награждены Почётными грамотами и Благодарностями администрации района.

Автор: Владимирская служба новостей