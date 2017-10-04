6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
04.10.2017 15:06

Осенью от Владимирского региона в армию должно отправиться 1200 человек
Осенью от Владимирского региона  в армию должно отправиться 1200 человек. Но даже несмотря на то, что призвать придется на 500 человек меньше,  чем весной, спрос с осеннего призыва будет больше, поскольку половина молодых людей окажутся в режимных воинских частях, таких как РВСН и войска Национальной гвардии. Об этом сообщил главный военком области Владимир Кручинин.
Что касается предыдущего призыва, то весной служить отправилось 1600 человек. Альтернативную гражданскую службу проходят три человека, которые служат почтальонами и операторами связи в городах Владимир и Ковров. Отсрочку от призыва получили почти 2600 человек. Главная причина - получение образование. 
Также было отмечено, что молодых людей, не годных для прохождения военной службы, в 33-м регионе стало меньше, чем в среднем по Западному военному округу. В весеннюю кампанию освобождено от призыва по состоянию здоровья 403 человека. В тройке самых распространенных заболеваний — психические расстройства, заболевания системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт