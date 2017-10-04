Осенью от Владимирского региона в армию должно отправиться 1200 человек

Осенью от Владимирского региона в армию должно отправиться 1200 человек. Но даже несмотря на то, что призвать придется на 500 человек меньше, чем весной, спрос с осеннего призыва будет больше, поскольку половина молодых людей окажутся в режимных воинских частях, таких как РВСН и войска Национальной гвардии. Об этом сообщил главный военком области Владимир Кручинин.

Что касается предыдущего призыва, то весной служить отправилось 1600 человек. Альтернативную гражданскую службу проходят три человека, которые служат почтальонами и операторами связи в городах Владимир и Ковров. Отсрочку от призыва получили почти 2600 человек. Главная причина - получение образование.

Также было отмечено, что молодых людей, не годных для прохождения военной службы, в 33-м регионе стало меньше, чем в среднем по Западному военному округу. В весеннюю кампанию освобождено от призыва по состоянию здоровья 403 человека. В тройке самых распространенных заболеваний — психические расстройства, заболевания системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы.





Автор: Владимирская служба новостей