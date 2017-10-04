На выезде из Владимира в сторону Боголюбово планируется организовать круговое движение

До конца года на выезде из города Владимира в сторону Боголюбово планируется организовать круговое движение, такое, которое недавно сделали в Суздале. Дело в том, что на данном участке происходит большое количество ДТП. А после реконструкции конфликтных точек станет меньше. Об этом сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Романенко. Кроме того, глобальный ремонт дорожного полотна ожидается на участке от Юрьевца до гипермаркета «Глобус». Здесь планируется полностью заменить дорожное полотно, расширить проезжую часть, сделать остановки, съезды и две разворотные петли: в районе поворота на Энергетик и в районе поста ГИБДД.





Автор: Владимирская служба новостей