Газель насмерть сбила женщину

Накануне под колеса авто попали 4 пешехода. Одно из ДТП закончилось трагически. В Судогодском районе Газель сбила женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В неположенном месте перед близко идущим транспортом, в зоне видимости пешеходного перехода, без сопровождения взрослых перебегала проезжую часть и 8-летняя девочка. Затормозить водитель не успел. К счастью, ребенок получил только небольшие ушибы.

А на улице Добросельская Владимира «Ниссан–Вингроуд» при движении задним ходом во дворе дома сбил пенсионерку. Пострадавшая получила открытый перелом правой голени и была госпитализирована.

Автор: Владимирская служба новостей