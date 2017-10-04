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Новости
04.10.2017 12:57

Газель насмерть сбила женщину
Накануне под колеса авто попали 4 пешехода. Одно из ДТП закончилось трагически. В Судогодском районе Газель сбила женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. 
В неположенном месте перед близко идущим транспортом, в зоне видимости пешеходного перехода, без сопровождения взрослых перебегала проезжую часть и 8-летняя девочка. Затормозить водитель не успел. К счастью, ребенок получил только небольшие ушибы. 
А на улице Добросельская Владимира «Ниссан–Вингроуд» при движении задним ходом во дворе дома сбил пенсионерку. Пострадавшая получила открытый перелом правой голени и была госпитализирована.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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