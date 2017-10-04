Открыта вторая «горячая линия» по вопросам качества отопления

При городском Управлении ЖКХ открыта вторая «горячая линия» по вопросам качества отопления многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Дело в том, что в день специалисты принимают до 90 звонков. Звонят не только с жалобами, но и с благодарностями. На разговоры уходит несколько минут, а это значит, что телефон «горячей линии» постоянно занят.

Поэтому теперь звонки принимаются по телефонам 45-01-04 и : 53-42-36 и, время работы с 8.30 до 17.00, с понедельника по пятницу.

Кроме того, пожаловаться на коммунальные службы можно в единую дежурно- диспетчерскую службу администрации города Владимира по телефону «05». Служба работает ежедневно и круглосуточно.





Автор: Владимирская служба новостей