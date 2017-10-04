В Гороховце задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

Во Владимирской области задержан преступник, находившийся в федеральном розыске. Сергей Челышев в начале сентября текущего года в Суздальском районе избил и изнасиловал пенсионерку, после чего скрылся. Найти его удалось на днях. Он находился у знакомых в Гороховце. Сейчас мужчина заключен под стражу, ему уже предъявлено обвинение. По данным следствия, Челышев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к родственнице, стал требовать деньги на автомобиль, сильно ударил женщину по голове, а затем изнасиловал.





Автор: Владимирская служба новостей