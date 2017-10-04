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Новости
04.10.2017 11:49

В Коврове задержан угонщик авто
В Коврове задержан угонщик авто. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, 1 октября 29-летний местный житель угнал автомобиль «Mazda 3». Преступник воспользовался тем, что хозяин иномарки ушел в кафе, оставив ключи зажигания в машине. Однако далеко уехать молодой человек не смог. На трассе «Москва — Уфа» он попал в ДТП, после чего скрылся. Поймать преступника удалось по «горячим следам». В настоящее время в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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