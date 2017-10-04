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Новости
04.10.2017 11:49

Делегация Владимирской области принимает участие в «Российской энергетической неделе»
Делегация Владимирской области во главе с губернатором Светланой Орловой принимает участие в «Российской энергетической неделе», которая проходит в Москве и Санкт-Петербурге. На форуме планируется обсудить перспективы развития нефтяной, газовой, угольной отраслей экономики и нефтехимической промышленности. В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных органов госвласти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества. Приглашены делегации из более чем 70 стран Европы, Азии, Америки и Австралии.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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