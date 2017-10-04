На качество отопления в домах можно пожаловаться на «горячую линию»

При городском управлении ЖКХ открыта «горячая линия» по вопросам качества отопления многоквартирных домов. Претензии и вопросы принимаются по телефону 45-01-04 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 часов.

В случае аварийных ситуаций необходимо обратиться в диспетчерскую управляющей организации или в Единую дежурную диспетчерскую службу администрации города Владимира по телефону 05. Служба работает круглосуточно.

Автор: Владимирская служба новостей