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Новости
04.10.2017 11:47

На качество отопления в домах можно пожаловаться на «горячую линию»
При городском управлении ЖКХ открыта «горячая линия» по вопросам качества отопления многоквартирных домов. Претензии и вопросы принимаются по телефону 45-01-04 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 часов. 
В случае аварийных ситуаций необходимо обратиться в диспетчерскую управляющей организации или в Единую дежурную диспетчерскую службу администрации города Владимира по телефону 05. Служба работает круглосуточно.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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