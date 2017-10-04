В Кольчугинском районе задержан «дачный» вор

В Кольчугинском районе задержан «дачный» вор. Им оказался 28-летний местный житель. По данным следствия, в конце сентября молодой человек проник в один из дачных домов, откуда похитил мобильный телефон хозяйки и продукты питания. Найти преступника помог бдительный сосед потерпевшей, который описал мужчину. Полицейские оперативно установили и задержали вора. Похищенный телефон изъят и возвращен пенсионерке.

Автор: Владимирская служба новостей