Во Владимирской области уже благоустроен 41 двор

В 33 регионе подвели предварительные итоги проекта «Формирование комфортной городской среды». На конец сентября работы ведутся в 182 дворах. Уже благоустроен 41 двор. Кроме того, завершено благоустройство парка в Радужном, сквера за ГДК во Владимире и сквера Оружейников в Коврове. В Курлово открыт фонтан и танцевальная площадка, в Меленках – городской сквер им. 1 Мая, а в Вязниках в рамках проекта появилось панно А.Фатьянову и розарий перед ГЦКиО «Спутник». Основным стимулом для успешного завершения всех мероприятий является то, что в дальнейшем распределение денежных средств между регионами будет напрямую зависеть от успешной работы в предыдущем году.

Автор: Владимирская служба новостей