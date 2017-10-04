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Новости
04.10.2017 11:46

Во Владимирской области уже благоустроен 41 двор
В 33 регионе подвели предварительные итоги проекта «Формирование комфортной городской среды». На конец сентября работы ведутся в 182 дворах. Уже благоустроен 41 двор. Кроме того, завершено благоустройство парка в Радужном, сквера за ГДК во Владимире и сквера Оружейников в Коврове. В Курлово открыт фонтан и танцевальная площадка, в Меленках – городской сквер им. 1 Мая, а в Вязниках в рамках проекта появилось панно А.Фатьянову и розарий перед ГЦКиО «Спутник». Основным стимулом для успешного завершения всех мероприятий является то, что в дальнейшем распределение денежных средств между регионами будет напрямую зависеть от успешной работы в предыдущем году. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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