В Судогодском районе перед судом предстанут "автомобильные" воры

В Судогодском районе перед судом предстанут трое 19-летних местных жителей. Они обвиняются в совершении краж. По данным следствия, в период с ноября 2016 года по май текущего молодые люди взламывали замки и проникали в легковые автомобили, откуда похищали имущество автовладельцев. Среди похищенного: магнитолы, колонки, домкраты, насосы и инструменты. Общий ущерб составил более 95 тысяч рублей. На счету преступников порядка 14 краж.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей