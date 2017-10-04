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Новости
04.10.2017 11:45

В Судогодском районе перед судом предстанут "автомобильные" воры
В Судогодском районе перед судом предстанут трое 19-летних местных жителей. Они обвиняются в совершении краж. По данным следствия, в период с ноября 2016 года по май текущего молодые люди взламывали замки и проникали в легковые автомобили, откуда похищали имущество автовладельцев. Среди похищенного: магнитолы, колонки, домкраты, насосы и инструменты. Общий ущерб составил более 95 тысяч рублей. На счету преступников порядка 14 краж. 
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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