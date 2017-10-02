6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
02.10.2017 17:00

Во Владимир незаконно ввезли санкционные продукты
На рынке «Флора» Владимира обнаружены санкционные продукты. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской области совместно с прокуратурой, Таможенной службой, Управлением Роспотребнадзора нашли 200 килограммов сыра,  производства Германии и Украины, запрещенных к ввозу на территорию РФ. Все продукты были изъяты и уничтожены на полигоне ТБО «Марьинский» Камешковского района.
В отношении индивидуальных предпринимателей были возбуждены административные дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт