Во Владимир незаконно ввезли санкционные продукты

На рынке «Флора» Владимира обнаружены санкционные продукты. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской области совместно с прокуратурой, Таможенной службой, Управлением Роспотребнадзора нашли 200 килограммов сыра, производства Германии и Украины, запрещенных к ввозу на территорию РФ. Все продукты были изъяты и уничтожены на полигоне ТБО «Марьинский» Камешковского района.

В отношении индивидуальных предпринимателей были возбуждены административные дела.

Автор: Владимирская служба новостей