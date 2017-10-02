Во Владимире пройдет Межрегиональная конференция кардиологов и терапевтов «Золотое кольцо»

3 и 4 октября во Владимире состоится I Межрегиональная научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов «Золотое кольцо». Она пройдет на базе Владимирского государственного университета с участием ведущих специалистов медицинских центров Москвы, Тюмени, Ярославля и Владимира.

Организаторами конференции выступают Министерство здравоохранения России, администрация Владимирской области, Владимирский государственный университет, Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава РФ, Российское кардиологическое общество, Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс».

Основная задача конференции – повышение профессионального уровня врачей первичного звена и внедрение в клиническую практику современных технологий диагностики и профилактики болезней системы кровообращения, а также лечения и реабилитации пациентов терапевтического профиля.

Эксперты прочитают лекции по внутренним болезням и проведут мастер-классы по функциональной диагностике в кардиологии и по интервенционной кардиологии. В рамках научной программы будут проведены симпозиумы по актуальным вопросам соматических заболеваний.

Среди лекторов – профессор кафедры клинической функциональной диагностики Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Михаил Савенков, руководитель лаборатории по разработке междисциплинарного подхода в профилактике хронических неинфекционных заболеваний Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Мехман Мамедов, старший научный сотрудник Тюменского кардиологического научного центра Елена Ярославская.

Автор: Владимирская служба новостей