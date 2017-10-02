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Новости
02.10.2017 16:55

Владимир Путин отметил заслуги владимирцев
Президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым почетные звания присвоены четверым жителям Владимирской области.
За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Владимиру Емелину - директору ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Муравия» (Ковровский район).
За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации» присвоено Виктору Георгице - мастеру производственного обучения Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа, а почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - Ларисе Ершовой - учителю средней общеобразовательной школы № 2 г.Гусь-Хрустального и Ларисе Николаевой - учителю средней школы № 36 г.Владимира.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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