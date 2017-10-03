Во Владимире будут чествовать сотрудников и ветеранов гражданской обороны

Сегодня во Владимире в Доме культуры молодежи состоится торжественное мероприятие, посвящённое 85-й годовщине образования гражданской обороны. Сотрудников и ветеранов этой структуры придут поздравить заместитель Губернатора Михаил Колков, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, федеральный инспектор Игорь Кацай.

В рамках торжеств пройдет церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников гражданской обороны памятной медалью МЧС России «Генерал армии Алтунин», Почетными грамотами областной администрации и Законодательного Собрания.

Напомним, в 1932 году была создана структура местной противовоздушной обороны СССР, которая прошла сложный и славный путь до современной системы Гражданской обороны. И вот уже 85 лет подразделения ГО успешно выполняют задачи по защите населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.





Автор: Владимирская служба новостей