В Суздале пройдет ежегодная Евфросиньевская ярмарка

7 октября в Суздале пройдет ежегодная Евфросиньевская ярмарка. История её проведения насчитывает уже несколько столетий. Торговля велась промышленными товарами, сельскохозяйственными продуктами и животными.

В наши дни Евфросиньевская ярмарка проводится с соблюдением прежних традиций. Ежегодно на Торговой площади Суздаля в первую субботу октября собираются производители сельскохозяйственной продукции, мастера народно-художественных промыслов. Товар везут не только из Суздаля и Суздальского района, но и из других территорий. В этом году желание торговать на ярмарке изъявили уже более 120 человек из Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Липецкой, Воронежской и других областей. Они предложат покупателям картофель, капусту, свеклу, морковь, рыбу, яйца, мясо, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, саженцы, галантерейные изделия, сувенирную продукцию.

На ярмарке будут представлены блюда, входящие во Всемирную красную книгу вкуса. Гости смогут попробовать медовуху, изготовленную по рецепту староверов на березовом соке, и настоянную на одуванчиках, суздальский сбитень, блины с птичьими потрохами, запеченного гуся.

На Евфросиньевской ярмарке можно будет не только приобрести нужную продукцию, угоститься изысканным блюдом, послушать выступления фольклорных коллективов, но и принять участие в различных конкурсах, в том числе на диковинный овощ, лучшее блюдо из хрена. Также будет разыграна ярмарочная лотерея с необычными призами.

Украшением праздника станет полюбившийся как детям, так и взрослым передвижной мини-парк аттракционов. Любой желающий сможет покататься на круглых и жердевых качелях, на каруселях, разработанных и восстановленных по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям ХVI-ХХ веков, поучаствовать в боях на мешках и даже опробовать ходули.

Для маленьких гостей ярмарки подготовлена отдельная развлекательная программа. В сквере у Казанского храма расположится небольшая зооферма. Там же будет располагаться детская игровая зона со сказочными персонажами – Марьей Искусницей и Служивым.

Автор: Владимирская служба новостей