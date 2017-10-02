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Новости
02.10.2017 15:02

В России стартовал осенний призыв
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.09.2017 № 445 «О призыве в октябре - декабре 2017 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» с 1 октября начался осенний призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации, который продлится до 31 декабря 2017 года.
В текущую призывную кампанию планируется призвать 134 000 граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу.
На протяжении всей призывной кампании в 19 военной прокуратуре 
армии, войсковая часть 56680 для граждан будет открыт консультативно-правовой центр по вопросам призыва на военную службу, в котором можно будет получить разъяснения законодательства, регулирующего порядок прохождения военной службы, а также рассказать о нарушениях в ходе военного призыва.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется по адресу: 
г. Владимир, ул. Красноармейская, д. 47 «в», либо по телефону: 
8 (492-2) 32-25-68.

По информации 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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