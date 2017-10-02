В Гусь-Хрустальном вынесли приговор пенсионерке-наркоманке

В Гусь-Хрустальном вынесли приговор пенсионерке-наркоманке. По данным следствия, в мае этого года женщина приобрела за 20 тыс. рублей наркотическое вещество общей массой более 60 граммов с целью дальнейшего потребления. Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. Суд назначил пенсионерке наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автор: Владимирская служба новостей