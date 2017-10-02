Первое поражение владимирских волейболистов

Волейбольный клуб «Владимир» в минувшие выходные провел очередные игры чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б», гостями наших спортсменов были волейболисты из столицы Адыгеи - «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

В первый день наши волейболисты, проиграв первую партию, нашли весомые аргументы против соперника и сумели переломить ход игры 3:1 (26:28, 25:15, 25:18, 25:12).

Однако такая легкая концовка первой игры, видимо расслабила владимирцев. С самого начала повторной встречи лидерство захватили игроки «Динамо-МГТУ» и как ни старались тренеры встряхнуть наших спортсменов заменами и таймаутами, все, что смогли отвоевать одну партию.

В итоге первое поражение в сезоне 1:3 (20:25, 15:25, 25:21, 25:27).

Следующие игры ВК «Владимир» также проведет в родных стенах 25 и 26 октября против петербургского «Автомобилиста».

Автор: Владимирская служба новостей