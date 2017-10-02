Смертельное ДТП произошло в Судогодском районе

Накануне под колеса авто попали 4 пешехода, есть погибшие. Смертельное ДТП произошло в Судогодском районе. На трассе М-7 Волга иномарка сбила мужчину, который шел по проезжей части, без светоотражающих элементов на одежде. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. А в Вязниках сбитыми оказались сразу два человека, которые переходили дорогу. Один из пострадавших был в состоянии алкогольного опьянения, установить его пока не удалось. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга мужчина был госпитализирован. Другому пешеходу, 16-летнему подростку, помощь была оказана на месте.





Автор: Владимирская служба новостей