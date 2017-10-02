Владимирская область - в топ-5 для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler

Аналитическое агентство ТурСтат проанализировало предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2017.

Владимирская область занимает 5 место с 12% голосов в номинации "Российский экскурсионный отдых". В первой пятерке также Ленинградская область (42% голосов), Московская область (16%), Псковская область (16%) и Ярославская область (14%).

В номинации "Российский экологический отдых" впереди Хакасия, Коми и Приморский край. Камчатка, Карелия и Алтайский край лидируют в номинации "Российский приключенческий отдых". Бурятия, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют в номинации "Российский этнический отдых". Алтайский край, Краснодарский край и Республика Алтай лидируют в номинации "Российский оздоровительный отдых".

Среди зарубежных направлений пляжного отдыха лидирует Греция, для семейного отдыха - Кипр, для экскурсионного отдыха - Италия, для горнолыжного отдыха - Австрия, для гастрономического и агротуризма - Грузия, для приключенческого отдыха - Аргентина, для оздоровительного отдыха - Израиль, для экзотического отдыха - Япония, а открытием года считают Китай.

Автор: Владимирская служба новостей