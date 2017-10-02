Во Владимире пройдет Неделя чечено-ингушской культуры

Со 2 по 6 октября Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи совместно с Общественно-культурным центром «Вайнах» проводит Неделю чечено-ингушской культуры «Народ башен и гор». Она пройдет в рамках проекта «Владимир интернациональный».

Чеченцы и ингуши - народы, исторически тесно связанные между собой. Говорящие на родственных языках, они образуют этническую общность вайнахи, что означает «наши люди». Древнейшая и самобытная культура вайнахов сохранила свою уникальность и по сей день.

Первые встречи русских и вайнахов произошли в 16 веке, когда по просьбе кабардинского правителя Темрюка Иван Грозный основал Терский острог, который заселили казаки. Разные события происходили между казаками и горцами, были и конфликты, но чаще были длительные периоды мира, когда соседи торговали между собой и обзаводились родственными связями. Со временем чеченцы даже переняли у казаков некоторые особенности ведения хозяйства, а на форменный костюм казаков большое влияние оказала культура кавказских народов.

В течение недели Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи будет знакомить всех желающих с особенностями культуры, традициями и бытом вайнахов:

2 октября , 16.00 – Открытие Недели чечено-ингушской культуры «Народ башен и гор» (18+).

3 октября , 11.00 - «Мост мудрости» (6+) - юных гостей ждёт путешествие в мир чечено-ингушских легенд и сказок.

4 октября , 16.00 - «Из глубины веков» (12+) - гости мероприятия примут участие в виртуальной экскурсии по самым известным достопримечательностям Чечни и Ингушетии, познакомятся с традициями, обычаями и костюмом этих народов.

5 октября , 14.00 - «Гостеприимный край» (18+) - день посвящен национальной кухне. Гости не только узнают особенности и секреты приготовления чеченских блюд, но и продегустируют их.

6 октября , 13.00 - «Кавказские тайны» (6+) - знакомство с народными играми и танцами, мастер-класс по лезгинке.

Мероприятия Недели чечено-ингушской культуры пройдут по адресу: г. Владимир, ул. Мира, 51.





Автор: Владимирская служба новостей