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Новости
02.10.2017 08:35

В Лакинске пяти семьям вручат ключи от новых квартир
Сегодня в Лакинске состоится торжественное вручение ключей от новых квартир пяти семьям жителей города, которые стояли в очереди на получение социального жилья более 20 лет. Новосёлам предоставлены квартиры в домах нового поколения с индивидуальным газовым отоплением, с балконами-лоджиями, с обустроенными детскими площадками и индивидуальной парковкой. 
В рамках муниципальной программы «Социальное жильё на 2016-2018 гг.» квартиры получили уже 13 малообеспеченных семей города Лакинска. На очереди - ещё 24 семьи. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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