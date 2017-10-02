В Лакинске пяти семьям вручат ключи от новых квартир

Сегодня в Лакинске состоится торжественное вручение ключей от новых квартир пяти семьям жителей города, которые стояли в очереди на получение социального жилья более 20 лет. Новосёлам предоставлены квартиры в домах нового поколения с индивидуальным газовым отоплением, с балконами-лоджиями, с обустроенными детскими площадками и индивидуальной парковкой.

В рамках муниципальной программы «Социальное жильё на 2016-2018 гг.» квартиры получили уже 13 малообеспеченных семей города Лакинска. На очереди - ещё 24 семьи.





Автор: Владимирская служба новостей