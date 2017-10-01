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Новости
01.10.2017 16:50

«Убитые дороги» Владимирской области на деле оказались уже отремонтированными
В средствах массовой информации был обнародован ТОП-10 «Карты убитых дорог» по Владимирской области. Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства областной администрации, работы на всех этих объектах уже проведены. 
Так, на улице Северной в деревне Иваново Петушинского района выполнено выравнивание грунтового покрытия автогрейдером. 
На дороге местного значения в микрорайоне Вербовский округа Мурома укреплено покрытие асфальтобетонной крошкой. 
В Киржачском районе на автодороге Бетонка – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новосергиево в текущем году выполнена планировка и уплотнение щебеночного покрытия. 
В Судогодском районе два участка дороги межмуниципального значения Ново-Петрово – Соколово засыпаны асфальтобетонным гранулятом. 
Весной текущего года выполнен ремонт дорожного полотна участка федеральной магистрали М-7 «Волга», проходящий по городу Владимиру. Кроме того, разработана проектная документация по капитальному ремонту участка дороги с 10-го по 21-й км подъезда к городу Иваново, которые планируется выполнять в 2017 – 2018 годах.
В Коврове проведен ремонт дорожного покрытия на улицах Строителей, Маяковского, Еловая и Ново-Белинского. 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства приглашает представителей ОНФ и журналистов Владимирской области 4 октября совместно проверить качество проведенных работ на объектах из ТОП-10 «Карты убитых дорог».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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