«Убитые дороги» Владимирской области на деле оказались уже отремонтированными

В средствах массовой информации был обнародован ТОП-10 «Карты убитых дорог» по Владимирской области. Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства областной администрации, работы на всех этих объектах уже проведены.

Так, на улице Северной в деревне Иваново Петушинского района выполнено выравнивание грунтового покрытия автогрейдером.

На дороге местного значения в микрорайоне Вербовский округа Мурома укреплено покрытие асфальтобетонной крошкой.

В Киржачском районе на автодороге Бетонка – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новосергиево в текущем году выполнена планировка и уплотнение щебеночного покрытия.

В Судогодском районе два участка дороги межмуниципального значения Ново-Петрово – Соколово засыпаны асфальтобетонным гранулятом.

Весной текущего года выполнен ремонт дорожного полотна участка федеральной магистрали М-7 «Волга», проходящий по городу Владимиру. Кроме того, разработана проектная документация по капитальному ремонту участка дороги с 10-го по 21-й км подъезда к городу Иваново, которые планируется выполнять в 2017 – 2018 годах.

В Коврове проведен ремонт дорожного покрытия на улицах Строителей, Маяковского, Еловая и Ново-Белинского.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства приглашает представителей ОНФ и журналистов Владимирской области 4 октября совместно проверить качество проведенных работ на объектах из ТОП-10 «Карты убитых дорог».

Автор: Владимирская служба новостей