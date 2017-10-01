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Новости
01.10.2017 16:18

«Торпедо» и «Муром» разошлись ничьей
Владимирское «Торпедо» в рамках 11-ого тура Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад сыграло на выезде с командой «Муром». Очная встреча представителей Владимирской области не выявила победителя. Чёрно-белые открыли счёт благодаря точному удару головой в исполнении Алексея Баева.  Но хозяева отыгрались незадолго до финального свистка.  Ничья — 1:1. Таким образом, «Торпедо» по-прежнему занимает 6 строчку в турнирной таблице. В активе команды — 18 очков. 
Следующая игра состоится на домашнем поле. 6 октября соперником наших футболистов станет ивановский «Текстильщик». Игра начнется в 18 часов. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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